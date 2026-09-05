Chiaramonte Gulfi si avvia a vivere il gran finale di Zuppà, dopo un venerdì che ha confermato la forza, la vitalità e la capacità della manifestazione di trasformare il centro storico in un grande laboratorio di festa. La seconda giornata, ieri sera, ha portato in città un flusso continuo di persone, attratte da un programma che ha intrecciato teatro, musica, sport, arte di strada e convivialità, restituendo l’immagine di una comunità che partecipa, si muove, si racconta.

In piazza Ss. Salvatore, le “ricette teatrali” curate dal laboratorio “Giovanni Laterra” e dall’associazione Mecenate hanno offerto uno sguardo originale sulla città, mescolando tradizione e linguaggi contemporanei. In via Corallo, l’esposizione “12 mesi dell’anno in 500” ha portato nel cuore del paese i colori e la passione delle storiche utilitarie, mentre piazza Duomo è diventata il fulcro della serata con tessuti aerei, danza, musica live, animazione per i più piccoli e il concerto dei Radiofreccia Ligabue Tribute Experience, che ha acceso la piazza fino a tarda sera. Lungo corso Umberto I, sport, street art, giostre, installazioni carnevalesche, musica e performance hanno costruito un mosaico di eventi che ha coinvolto ogni angolo del centro storico.

Un venerdì intenso, partecipato, che ha confermato la natura di Zuppà come festa totale, capace di unire generazioni, associazioni e talenti locali.

Stasera, la manifestazione della Consulta comunale giovanile – giunta alla decima edizione – si prepara a chiudere in grande stile. La serata conclusiva, sostenuta dall’amministrazione comunale, si aprirà lungo corso Umberto I e in piazza Duomo con la sfilata dei carri allegorici, appuntamento simbolo del carnevale chiaramontano, che anche nella sua versione estiva continua a richiamare centinaia di persone. I gruppi mascherati, le scenografie e la fantasia dei carristi porteranno nelle strade l’immaginario collettivo di una tradizione che si rinnova e che trova nell’estate una nuova stagione di vita.

Il culmine della serata sarà affidato a due protagonisti di rilievo nazionale: Roberto Ferrari, storico volto di Radio Deejay, e Andrea Zelletta, dj e personaggio televisivo, che animeranno piazza Duomo con due dj set destinati a trasformare il cuore della città in una grande arena musicale.

La loro presenza rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera edizione, un segnale della crescita di Zuppà e della sua capacità di affiancare alla cultura popolare un’offerta contemporanea di livello.

Accanto alla musica, spazio alla convivialità con l’Area Food curata dalla Protezione civile di Chiaramonte Gulfi, impegnata nella raccolta fondi per Zayel. I visitatori potranno gustare i tradizionali panini con carne di cavallo e cipolla di Giarratana e i cannoli della Pasticceria Pavone, chiudendo la serata con i sapori che raccontano la storia gastronomica del territorio.

Zuppà si conferma così un evento che non si limita a celebrare il carnevale, ma che racconta l’identità di Chiaramonte Gulfi attraverso la sua energia, la sua creatività e la sua inesauribile voglia di stare insieme.