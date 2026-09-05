La polizia di Stato di Ragusa ha svolto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio a Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina, con particolare attenzione ad una nota discoteca

All’attività ha preso parte personale della Squadra Mobile e della Polizia Stradale, con l’ausilio di un’unità cinofila della Questura di Catania, nonché militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Nell’ambito dei servizi, anche grazie al supporto dell’unità cinofila, è stata sottoposta a controllo un’autovettura al cui interno è stata rinvenuta sostanza stupefacente pronta per essere ceduta: sequestrati 20 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione. Per tale motivo, un uomo è stato deferito alla competente A.G. e l’altro segnalato amministrativamente.

Nel corso dei controlli un terzo soggetto è stato trovato in possesso di un tirapugni e di uno sfollagente, entrambi sottoposti a sequestro, mentre un’altra persona è stata segnalata amministrativamente per essere stata trovata in possesso di sostanza stupefacente destinata all’uso personale.

Complessivamente, l’attività ha consentito di controllare 23 persone e 9 veicoli, nonché di contestare 10 violazioni al Codice della Strada.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, finalizzati a garantire maggiore sicurezza e a contrastare i fenomeni di illegalità, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dai flussi turistici e frequentate durante le ore serali e notturne.