La strada secondaria che attraversa contrada Lodderi, tra Scicli e Donnalucata, ieri all’ora di pranzo è diventata il teatro di una scena che ha colpito chiunque si sia trovato a passare da lì. Una bambina di cinque anni, sola, in lacrime, pedalava senza una direzione precisa lungo il ciglio dell’asfalto. Nessun adulto nei paraggi, nessuna voce che la chiamasse, solo quel pianto sommesso che tradiva paura e smarrimento.

A notarla è stato Matteo Korreschi, venticinque anni, che stava transitando proprio in quel tratto di strada. Avrebbe potuto tirare dritto, convincersi che da qualche parte ci fosse un genitore, che la piccola fosse sfuggita per un attimo al controllo di qualcuno. Invece ha deciso di fermarsi, di non ignorare ciò che aveva davanti.

Si è avvicinato con delicatezza, cercando prima di tutto di farle ritrovare un minimo di calma. La bambina, di origine straniera, faticava a parlare: tra i singhiozzi riusciva solo a dire che la mamma era in ospedale e che il papà non c’era. Parole che, da sole, bastavano a spiegare la sua solitudine.

Matteo non ha esitato. L’ha accompagnata in un supermercato della zona, un luogo sicuro, frequentato, dove potesse sentirsi protetta. Le ha comprato qualcosa da mangiare, ha provato a rassicurarla e, nel frattempo, ha contattato i Carabinieri per segnalare quanto stava accadendo.

I militari sono arrivati poco dopo, hanno preso in custodia la bambina e avviato gli accertamenti necessari. Nel giro di poco tempo i genitori sono stati rintracciati e la vicenda si è conclusa senza ulteriori conseguenze.

Rimane però l’immagine più semplice e più forte: quella di un ragazzo che vede una bambina sola su una strada di campagna e decide di fermarsi. Nessun gesto eroico, nessuna impresa da raccontare. Solo attenzione, sensibilità, quel senso di responsabilità che spesso manca quando si preferisce guardare altrove. A volte le belle storie nascono così, da qualcuno che sceglie di non essere indifferente.