La festa della Madonna delle Grazie a Comiso si è conclusa con una partecipazione straordinaria che ha confermato, ancora una volta, la profonda devozione della comunità parrocchiale verso la propria Patrona.

Un fine settimana intenso, segnato da momenti di preghiera, tradizione e condivisione, che ha visto il coinvolgimento di centinaia di fedeli e la presenza delle autorità civili e religiose.

Sabato sera la vigilia è stata vissuta con grande partecipazione: il santo Rosario e la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal rettore del seminario di Ragusa, don Gianni Mezzasalma, hanno aperto la serata, seguita da un clima di festa popolare con lo spettacolo musicale del gruppo I Mille Watt, la sagra della salsiccia e del cannolo e il raduno delle macchine d’epoca dell’associazione Cinquecentisti. Un momento di comunità che ha unito spiritualità e tradizione, preludio alla giornata centrale della domenica.

La domenica, giorno della festa solenne, si è aperta con il suono festoso delle campane e con le celebrazioni eucaristiche in memoria dei parroci don Francesco Lo Monaco e mons. Rosario Sgarioto, figure che hanno segnato la storia della parrocchia.

Nel pomeriggio, la supplica alla Beata Vergine e la discesa del venerato simulacro hanno preparato il cuore dei fedeli alla celebrazione presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, che ha richiamato il valore della fede come radice viva della comunità comisana. Subito dopo, la solenne “Sciuta”, contrappuntata da una pioggia di festoni colorati, ha attraversato le vie della città, accompagnata da una folla commossa e partecipe. Durante la processione, il sindaco ha recitato l’atto di consacrazione della città di Comiso alla Madonna delle Grazie, mentre lungo il percorso si sono alternati momenti di preghiera, soste davanti alle chiese e lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato la serata.

Particolarmente significativo il momento alle Cave Grazie, dove è stata recitata la preghiera di consacrazione dei figli e delle famiglie alla Madonna, segno di un legame che si rinnova ogni anno e che rappresenta il cuore della festa.

Il parroco don Mauro Nicosia ha espresso gratitudine per la partecipazione e per la collaborazione di tutte le realtà coinvolte, sottolineando come la festa sia “un segno di fede che unisce generazioni” e che continua a raccontare la storia di Comiso attraverso la devozione e la condivisione.

La festa della Madonna delle Grazie si chiude così, con la consapevolezza di aver vissuto giorni di intensa spiritualità e di autentica comunità, in cui fede e tradizione hanno camminato insieme.