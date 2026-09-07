Si è conclusa la decima edizione di Zuppà, tre giorni che hanno nuovamente certificato la forza di una collettività capace di ritrovarsi, collaborare e trasformare il proprio centro storico in un grande palcoscenico di festa.

Chiaramonte Gulfi ha accolto migliaia di visitatori da giovedì a sabato, in un cartellone che ha saputo coniugare tradizione, creatività e partecipazione, grazie al lavoro della Consulta comunale giovanile e al sostegno dell’amministrazione.

Il momento clou è stato il Carnevale estivo: sabato sera, lungo corso Umberto I, la sfilata dei carri allegorici ha richiamato una folla imponente e l’entusiasmo dei gruppi mascherati.

La serata è culminata con i dj set di Roberto Ferrari e Andrea Zelletta, due nomi di richiamo nazionale, che hanno trasformato piazza Duomo in un grande spazio di musica e divertimento fino a notte fonda.

Il programma ha spaziato tra teatro, danza, esposizioni, concerti, laboratori, raduni automobilistici e iniziative per i più piccoli, a conferma della vocazione multidisciplinare della kermesse.

Ogni angolo del centro storico si è fatto scena: dalle performance artistiche alle installazioni carnevalesche, dalle attività sportive alle degustazioni curate dalle associazioni del territorio.

Un ringraziamento particolare è andato alla Pro Loco, che ha affiancato la Consulta in diversi momenti della programmazione, e al Libero consorzio comunale di Ragusa, per il supporto istituzionale, oltre all’associazione Dinamika, sempre presente nei passaggi chiave.

Una sinergia che ha consentito di gestire con efficacia flussi, sicurezza e esigenze di un appuntamento che richiama visitatori da tutto il territorio ibleo.

La decima edizione di Zuppà si archivia così, con la consapevolezza di aver scritto un’altra pagina significativa della storia recente di Chiaramonte Gulfi: una festa che non si limita a riempire le strade, ma racconta il desiderio della cittadinanza di stare insieme, creare, immaginare. E che, come ogni anno, lascia già intravedere la voglia di ripartire.