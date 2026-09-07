Intensificati i controlli su strada da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa anche nelle ore serali e notturne, considerato l’aumento delle presenze nelle zone turistiche della provincia, nell’ambito di una generale attività di contrasto ai reati contro la persona e contro il patrimonio.

Tre persone sono state denunciate in stato di libertà dai Carabinieri delle Compagnie di Ragusa e Vittoria

Militari della Stazione di Santa Croce Camerina hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 2 soggetti, in particolare un 24enne originario di Vittoria, ma sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Santa Croce Camerina, e una donna 22enne, entrambi già conosciuti dai militari dell’Arma, in quanto nei pressi della loro abitazione di Santa Croce Camerina è stato rinvenuto un motociclo risultato asportato a Ragusa, che è stato restituito al legittimo proprietario, a cui era stato sottratto mentre era parcheggiato sulla pubblica via, quando erano in corso i festeggiamenti per il Santo Patrono San Giovanni. Inoltre, le telecamere del sistema di video sorveglianza del Comune di Santa Croce Camerina, nei giorni precedenti, hanno immortalato più volte il mezzo mentre transitava per le vie cittadine, sempre condotto dall’uomo denunciato con la donna come passeggero.

A Vittoria, invece, militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato all’A.G. un 18enne che, nonostante la giovane età, è già conosciuto dai militari dell’Arma e che per questo, quando è stato notato aggirarsi nel centro città in piena notte, è stato sottoposto a un controllo, all’esito del quale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di ben 19 centimetri, che è stato sottoposto a sequestro, mentre il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Il grado di responsabilità di tutte le persone denunciate dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.