Solidarietà piena dell’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina all’impiegata aggredita mentre stava notificando atti ufficiali per conto dell’Ente. A esprimerla è il sindaco Peppe Dimartino, che dichiara: “A nome dell’intera Amministrazione comunale esprimo piena e totale solidarietà e vicinanza alla dipendente del Comune vittima di un’aggressione fisica mentre svolgeva il proprio lavoro, impegnata nella notifica di atti e documenti per conto dell’ente. Condanniamo con fermezza un gesto di violenza e inciviltà nei confronti di una lavoratrice che, quotidianamente e con senso del dovere, svolge un servizio pubblico al servizio della comunità”.

“Il Comune di Santa Croce Camerina – continua Dimartino – sarà al fianco della propria dipendente e non esiterà ad attivare tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione per garantire la tutela dei lavoratori e, al contempo, salvaguardare l’immagine e l’autorevolezza dell’Ente. Il rispetto delle persone e delle istituzioni rappresenta un principio irrinunciabile. Atti di violenza, minacce o intimidazioni non possono essere in alcun modo tollerati”. “A Santa Croce Camerina – conclude il primo cittadino – non ci sarà spazio per atteggiamenti violenti o intimidatori”.