Un vasto incendio è in corso nel territorio comunale di Vittoria, in contrada Montecalvo.

Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza e, stando alle prime verifiche, le fiamme hanno raggiunto un’area interessata dalla presenza di rifiuti e discariche.

Sul posto sono operative diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Il Numero Unico per le Emergenze 112 è stato allertato intorno alle 13, dopo la segnalazione di alcuni volontari che, conoscendo bene la zona e le sue criticità, hanno immediatamente notato la nube e dato l’allarme.

“Siamo abituati a tenere gli occhi aperti sul nostro territorio. Quando si vede una colonna di fumo di queste dimensioni, soprattutto in una zona che conosciamo bene e dove sappiamo che ci sono aree interessate dalla presenza di rifiuti e discariche, è naturale allertarsi e chiamare immediatamente i soccorsi. È quello che è stato fatto oggi, intorno alle 13, quando ci siamo accorti di quello che stava succedendo” dichiara l’ambientalista Andrea Di Priolo.

Al momento l’attenzione è rivolta alle operazioni di spegnimento in contrada Montecalvo. Si attendono aggiornamenti sull’evoluzione del rogo e sulla precisa estensione dell’area coinvolta.