Si è conclusa domenica la XXIX edizione dell’Autogiro della Provincia di Ragusa, un appuntamento che per tre giorni ha riportato sulle strade del territorio ibleo il fascino delle vetture storiche e la passione di equipaggi provenienti da tutta la Sicilia e oltre. Un’edizione intensa, promossa dal Veteran Car Club Ibleo, che da venerdì a domenica ha attraversato borghi, campagne e scorci di grande suggestione, trasformando il viaggio in un vero percorso culturale.

La vittoria assoluta è andata all’equipaggio Ginevra–Giannone, che con la loro Lancia Fulvia Coupé Rally 1.6 Hh del 1970 ha dominato le prove di abilità, confermando una guida precisa e costante lungo tutto il percorso. Al secondo posto si è classificato l’equipaggio Caputo–Lafisca su Porsche 356 BT6 S del 1962, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Falanga–Pipitone su Fiat 1100 A Berlina Trasformabile del 1945, protagonisti di una prestazione solida e apprezzata dal pubblico.

La cerimonia di premiazione, sabato sera a Poggio del sole, si è svolta alla presenza della vicepresidente nazionale Asi, Agnese Di Matteo, che ha sottolineato il valore culturale dell’Autogiro e il ruolo fondamentale dei club storici nella tutela del patrimonio motoristico italiano. Accanto a lei il presidente del Veteran Car Club Ibleo, Antonino Provenzale, insieme a tutto il direttivo che ha curato le premiazioni e accompagnato gli equipaggi durante le tre giornate. Ha partecipato l’assessore comunale alla Polizia locale, Giovanni Gurrieri, che ha espresso l’apprezzamento a nome dell’amministrazione per la riuscita di un evento che può vantare importanti ricadute turistiche.

Per offrire una visione completa dei risultati, ecco i primi classificati di ogni categoria, così come emersi dalle classifiche ufficiali: Categoria Giovani equipaggio Arestia–Ottaviano su Fiat 508 C Nuova Balilla (1938); Vintage 1919–1930 con equipaggio Provenzale–Carnazza su Amilcar Cgss (1927); Post Vintage 1931–1945 equipaggio Falanga–Pipitone su Fiat 1100 A Berlina Trasformabile (1945); Classic 1946–1960 equipaggio Arestia–Bongiovanni su Alfa Romeo Giulietta TI (1958); Post Classic 1961–1970 equipaggio Ginevra–Giannone su Lancia Fulvia Coupé Rally 1.6 HF (1970); Modern 1971–1980 equipaggio Ciurciù–Boncoraglio su Fiat 500 L (1972) 80/90; 1981–1990 equipaggio Tarantino–Fiore su Autobianchi A112 (1983); Post 90 1991–1994 equipaggio Sgroi–Giunta su Lancia Delta Integrale Evoluzione (1991); Youngtimers 1995–2006 equipaggio Carbonaro–Nicolosi su Porsche 911 Carrera (2005); Assoluta Femminile equipaggio Ciurciù–Boncoraglio su Fiat 500 L (1972).

La premiazione a suggello di un’edizione che ha saputo unire sport, tradizione e promozione del territorio, confermando ancora una volta l’Autogiro come uno degli eventi più attesi dagli appassionati di auto storiche. Un viaggio che non si limita alla competizione, ma che racconta la storia di un territorio e di chi lo vive, attraverso il rombo di motori che hanno attraversato generazioni.