Gli agenti della polizia di Stato di Ragusa hanno arrestato un 23enne che, alla guida di un’auto, è fuggito dopo aver ignorato l’ordine di “alt” intimato dalla pattuglia, creando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.
Il giovane è stato tratto in arresto per la violazione prevista dall’art. 192, comma 7-bis, del Codice della Strada.
Convalidato l’arresto, il gip del Tribunale di Ragusa ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Comiso.
Il ragazzo, italiano, residente a Vittoria e domiciliato a Comiso, non potrà allontanarsi dal territorio comunale senza autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e dovrà rimanere presso la propria abitazione ogni giorno dalle 20.00 alle 07.00.
È stato inoltre denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.