Saranno celebrati giovedì 10 settembre, alle 15.30, nella Basilica della Madonna delle Grazie a Modica, i funerali di Valeria Costanzo, la giovane educatrice scomparsa all’età di 37 anni. La notizia della morte, diffusa nelle scorse ore anche dal sindaco di Ragusa, aveva già profondamente colpito le comunità di Modica, dove Valeria viveva, e del capoluogo ibleo, città in cui lavorava al nido di Ibla.

Il lutto ha attraversato entrambi i territori con un sentimento di smarrimento e incredulità. Valeria era conosciuta per la sua dolcezza, la dedizione ai bambini e la capacità di creare relazioni sincere con colleghi e famiglie. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme tra quanti avevano avuto modo di incontrarla nel quotidiano.

A piangerla oggi sono i genitori, il fratello Stefano, gli zii, i cugini e un vasto cerchio di amici. Nel messaggio scelto dalla famiglia per ricordarla si legge: «Un angelo è volato in Cielo. Valeria continuerà a vivere sempre nei nostri cuori», parole che racchiudono l’essenza di un dolore composto ma profondo.

Giovedì pomeriggio parenti, amici, colleghi e tutti coloro che hanno conosciuto Valeria potranno accompagnarla nell’ultimo saluto. Si prevede una grande partecipazione, segno dell’affetto e della stima che la giovane educatrice aveva saputo costruire attorno a sé.