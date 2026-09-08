Si è conclusa positivamente la vicenda della scomparsa di Diego Floridia (nella foto), 39 anni, residente a Modica, di cui si erano perse le tracce nelle scorse ore tra Ragusa e Modica. L’uomo è stato ritrovato e sta bene, come confermato dai familiari, che hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che si sono mobilitati per le ricerche e per le segnalazioni diffuse sui social.

L’allarme era stato lanciato ieri pomeriggio, dopo che Floridia non aveva fatto ritorno a casa. La notizia aveva suscitato grande preoccupazione e aveva attivato una rete di solidarietà tra cittadini, forze dell’ordine e volontari. Grazie alla collaborazione e all’attenzione di molti, la situazione si è risolta nel migliore dei modi.

I familiari, pur sollevati per l’esito, hanno espresso il desiderio che la vicenda possa essere adesso mantenuta nell’alveo della riservatezza, nel rispetto per la persona coinvolta.