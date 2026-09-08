Momenti di apprensione tra Ragusa e Modica per la scomparsa di Diego Floridia, 39 anni, residente a Modica. L’uomo, alto circa 1 metro e 80, è stato visto l’ultima volta ieri pomeriggio intorno alle 15, nel territorio di Ragusa, da dove risulta essersi allontanato senza lasciare tracce.

L’appello urgente diffuso sui social invita chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Le ricerche sono in corso tra Ragusa e Modica, con il coinvolgimento di volontari e operatori della protezione civile. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, mentre familiari e amici attendono notizie con crescente preoccupazione.

Chiunque abbia visto Diego Floridia o possa fornire elementi utili è invitato a segnalare ogni dettaglio alle autorità competenti.