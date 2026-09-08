Un incidente stradale autonomo si è verificato all’alba di oggi in contrada Zafaglione, nel territorio di Scoglitti. Erano da poco passate le 6 quando un’auto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo finendo fuori strada. Il conducente è rimasto ferito in modo lieve ed è stato soccorso dall’equipaggio del 118 del Pte di Scoglitti, intervenuto rapidamente per le prime cure.

La zona è rimasta presidiata per diverse ore: intorno alle 10 sono arrivati gli agenti della Polizia municipale di Vittoria, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. Le operazioni hanno comportato rallentamenti alla circolazione, con qualche disagio per gli automobilisti diretti verso le aree rurali della contrada.

Secondo le prime informazioni, non si registrano altre persone coinvolte. Restano da accertare le cause che hanno portato il veicolo a sbandare nelle prime ore del mattino (foto Assenza).