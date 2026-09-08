Nella notte del 27 agosto, i carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del Nor di Vittoria, hanno sorpreso e denunciato a piede libero due minorenni mentre tentavano di scassinare il portone d’ingresso di un condominio a Comiso. I giovani, di 14 e 15 anni, entrambi residenti a Comiso e già noti alle forze dell’ordine, si erano introdotti in uno stabile di via dei Lecci dopo averne forzato e danneggiato il portoncino. L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma ha permesso di bloccarli sul posto.

Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati vari attrezzi da scasso, utilizzati per l’effrazione, ora custoditi in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato. I due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania con le ipotesi di reato di tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Le indagini sono affidate alla Stazione Carabinieri di Chiaramonte Gulfi; la ricostruzione accusatoria sarà vagliata nel prosieguo del procedimento, come previsto dalla legge.