Non ce l’ha fatta la donna di 37 anni dopo il volo nel vuoto alcuni giorni fa all’interno di un palazzo che si affaccia sulla Circonvallazione Ortisiana a Modica. La tragedia si è consumata in un attimo, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. La donna, residente nello stabile, è precipitata dalla tromba delle scale del quinto piano, compiendo una rovinosa caduta che non le ha lasciato scampo. Le urla e il tonfo sordo hanno immediatamente allarmato i residenti della zona, che hanno dato l’avvio alla macchina dei soccorsi chiamando il numero unico di emergenza.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli operatori sanitari del 118. Vista la criticità estrema del quadro clinico e la gravità dei traumi multipli riportati nell’impatto, i sanitari l’hanno immediatamente stabilizzata e intubata sul posto, per poi trasportarla in codice rosso verso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Considerate le condizioni disperate e la necessità di cure d’urgenza altamente specialistiche, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasferita d’urgenza al Trauma Center di un ospedale di Catania. Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita nel reparto di terapia intensiva, il suo cuore ha ceduto nelle ore successive a causa dei devastanti traumi subiti. Del caso si sta occupando la polizia. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando profondo cordoglio e sgomento tra quanti seguivano con apprensione le sorti della giovane donna.