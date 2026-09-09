La polizia di Stato di Comiso ha denunciato un 22enne di nazionalità tunisina per lesioni personali aggravate, a seguito della denuncia presentata da un coetaneo connazionale.

Secondo quanto ricostruito, nella notte del 18 agosto, nei pressi della propria abitazione, la vittima sarebbe stata aggredita dal giovane al termine di una discussione. L’aggressore avrebbe utilizzato una bottiglia di vetro parzialmente infranta, colpendo ripetutamente il connazionale al collo, alla spalla e al costato.

La vittima è stata accompagnata all’ospedale di Vittoria, dove i sanitari hanno giudicato le lesioni guaribili in 15 giorni.

Il giovane ha inoltre riferito che, mentre si trovava in ospedale, la porta della propria abitazione era rimasta aperta. Al suo ritorno si sarebbe accorto che dall’abitazione erano stati asportati documenti personali, un bancomat e circa 1.600 euro in contanti.

Gli accertamenti hanno consentito di identificare il presunto autore dell’aggressione che è stato quindi deferito alla competente Autorità Giudiziaria.