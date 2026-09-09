A venti giorni dal raduno che ha inaugurato la stagione e a meno di un mese dal via del campionato di Serie A2 femminile, il tecnico della Passalacqua Ragusa, Paolo Seletti, traccia un primo bilancio.

La squadra è impegnata in una doppia seduta quotidiana: al mattino spazio alla preparazione atletica, nel pomeriggio lavoro tecnico e contatto.

“È stato un avvio intenso, senza dubbio, e stiamo lavorando per gettare le basi della nostra torre”, osserva coach Seletti, sottolineando il clima sereno e la presenza di molte individualità che stanno imparando a fare gruppo.

“Ci stiamo conoscendo ed è un buon inizio, buone sensazioni. Stiamo lavorando per poter giocare insieme. Cose nuove, un contesto e un ambiente nuovo,” aggiunge l’allenatore, “con un sistema che si basa sulla libertà con tutto ciò che può comportare”.

All’orizzonte c’è il Trofeo delle Miniere, in programma venerdì 11 settembre a Caltanissetta: la Passalacqua affronterà il Golfo Basket Alcamo nella prima uscita stagionale.

“Per noi non sarà importante il risultato ma il volume delle cose buone e degli errori che avremo fatto in campo e quale sarà stata la nostra reazione”, puntualizza Seletti.

La gara si giocherà al Pala Cannizzaro di Caltanissetta con inizio alle ore 19.