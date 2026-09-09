A Scoglitti torna a galla un altro segnale di disattenzione verso il litorale, questa volta alla spiaggetta, dove la doccia pubblica è senza acqua da otto giorni. Un dettaglio solo in apparenza marginale, ma che per residenti e frequentatori abituali diventa il simbolo di una gestione che sembra essersi già arresa all’idea che l’estate sia finita.

Il post circolato sui social pone una domanda che molti, in paese, si fanno da tempo: la stagione estiva è già chiusa? C’è chi sostiene che a Scoglitti il vero avvio dell’estate coincida con la Festa di San Giovanni a Vittoria e che tutto si concluda il 1° settembre, indipendentemente dal meteo, dai flussi turistici o dalle esigenze di chi vive il territorio. Una convinzione che, se fosse davvero condivisa dall’amministrazione, avrebbe ricadute evidenti sulla qualità dei servizi offerti.

La doccia inattiva diventa così un caso emblematico. È un guasto temporaneo? Una dimenticanza? Un intervento rimandato? Oppure, come suggerisce ironicamente l’autore del post, dobbiamo considerare ufficialmente chiusa la stagione balneare, con buona pace di chi continua a frequentare la spiaggetta anche a settembre?

Domande che attendono risposte chiare, perché anche un servizio minimo come una doccia funzionante rappresenta un indicatore concreto di attenzione verso cittadini e visitatori. E soprattutto perché Scoglitti, con il suo mare e la sua comunità, non può permettersi di vivere l’estate come un interruttore da spegnere il giorno dopo l’1 settembre.