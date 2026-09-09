Confcommercio Vittoria esprime il proprio apprezzamento per l’attività di controllo avviata dalla polizia locale sul territorio cittadino, con particolare attenzione al fenomeno legato all’utilizzo dei monopattini e, più in generale, al rispetto delle regole della circolazione e della sicurezza urbana. Un plauso particolare al comandante della polizia locale, Alessandro Basile, per l’attenzione dimostrata verso una problematica che interessa direttamente la sicurezza delle nostre strade e la vivibilità della città.

“Al contempo – chiarisce il presidente Gregorio Lenzo a nome di tutto il direttivo sezionale – rivolgiamo un riconoscimento e un sentito apprezzamento agli agenti della Locale, impegnati quotidianamente sul territorio per garantire il rispetto delle norme e una maggiore sicurezza per cittadini, residenti e operatori commerciali. Si vada avanti così, perché quando le istituzioni sono presenti sul territorio, il segnale che arriva alla città è importante. La sicurezza non può essere affidata soltanto alla buona volontà dei cittadini: occorrono controlli, prevenzione e, soprattutto, la possibilità per chi è chiamato a far rispettare le regole di poter intervenire con strumenti normativi chiari ed efficaci. Il tema dei monopattini, insieme alle altre complessità che interessano il centro urbano, rappresenta uno degli aspetti di una più ampia questione che riguarda la sicurezza e la vivibilità della città. Le attività commerciali hanno bisogno di un contesto ordinato e sicuro, nel quale cittadini e visitatori possano muoversi serenamente e gli operatori possano svolgere il proprio lavoro. Riteniamo pertanto importante proseguire sulla strada dei controlli, per la qualità della vita della città e per la serenità di chi ogni giorno vi lavora, accompagnandoli allo stesso tempo con un’azione costante di prevenzione e sensibilizzazione, affinché il rispetto delle regole diventi patrimonio condiviso dell’intera comunità”.