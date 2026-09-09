I carabinieri della Stazione di Vittoria hanno tratto in arresto un 33enne comisano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali.
L’uomo, domiciliato nel Comune di Vittoria, dovrà espiare una pena residua di 1 anno e 8 mesi di reclusione.
I fatti per cui è stato ritenuto responsabile risalgono al settembre 2017 quando, unitamente ad altri correi, ha posto in essere una condotta estorsiva nei confronti di un esercente comisano.
Dopo aver espletato le formalità di rito presso il Comando Compagnia di Vittoria, i militari hanno condotto l’arrestato presso la casa Circondariale di Ragusa, ove permarrà sino al termine del periodo di espiazione pena.