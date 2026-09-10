C’è chi progetta una vacanza in famiglia ancora senza meta e chi sogna di viaggiare in solitaria nel deserto dopo una vita trascorsa senza passaporto. Sono alcune delle storie che accompagnano le prime richieste registrate nel Ragusano, in particolare a Chiaramonte Gulfi grazie al nuovo servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti negli uffici postali nell’ambito del progetto Polis.

Nel centro ibleo di poco più di 8mila abitanti l’iniziativa era attesa da tempo e sta già riscuotendo interesse. Sono stati infatti rilasciati i primi documenti in queste prime settimane dall’attivazione del servizio e i dati sono destinati a crescere. C’è chi si presenta per il rinnovo del documento, ma non mancano cittadini che richiedono il passaporto per la prima volta, trasformando una semplificazione amministrativa nell’occasione per realizzare progetti rimandati per anni.

“Per molti cittadini, soprattutto nei piccoli centri, poter chiedere il passaporto vicino casa significa accorciare davvero le distanze”, racconta Paolo Baglieri, direttore dell’ufficio postale di Chiaramonte Gulfi da quasi due anni. “La questura più vicina è quella di Ragusa a circa venti chilometri e soprattutto in inverno gli spostamenti possono risultare poco agevoli. Stiamo registrando grande entusiasmo, il nostro ufficio postale sta diventando davvero un punto di partenza”.

La procedura è semplice: basta presentare un documento d’identità valido, il codice fiscale, una fotografia e versare 42,70 euro, oltre al contrassegno telematico da 73,50 euro. In caso di rinnovo è necessario consegnare anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto. Gli operatori.

“L’operatività è immediata, seguiamo il cliente in ogni fase della pratica, compresa l’acquisizione delle impronte digitali e della foto. Siamo noi a raccogliere dati biometrici e documentazione e a trasmetterli poi all’ufficio di Polizia competente” – aggiunge l’operatore della sede di corso Europa Gaudenzio Battaglia.

Per la consegna del passaporto la soluzione preferita è il recapito a domicilio, in linea con la scelta dell’80% dei cittadini dei piccoli centri in tutto il Paese. A livello nazionale il servizio di Poste Italiane ha già superato le 256mila richieste, risultato a cui contribuiscono anche i cinque uffici Polis del Ragusano.