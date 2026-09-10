La Fp Cgil di Ragusa esprime la propria più sincera solidarietà e vicinanza alla dipendente del Comune di Santa Croce Camerina che, il 7 settembre, mentre svolgeva le mansioni istituzionali di addetta alla notifica degli atti, è stata vittima di una grave aggressione da parte di due cittadini destinatari di provvedimenti di pagamento.

“Alla collega, che ha subito un episodio tanto grave quanto ingiustificabile, e alla sua famiglia, va l’abbraccio e il sostegno di tutta la nostra organizzazione sindacale – dice il segretario generale Nunzio Fernandez – Non possiamo tollerare né minimizzare quanto accaduto. È inaccettabile che un lavoratore o una lavoratrice, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’adempimento dei compiti affidati dall’amministrazione, debba essere esposto a forme di violenza, intimidazione o aggressione. Si tratta di comportamenti che offendono non soltanto la persona direttamente coinvolta, ma anche il ruolo e la dignità del lavoro pubblico. Confidiamo che le autorità competenti facciano rapidamente piena luce sull’accaduto, individuando ogni responsabilità e adottando i provvedimenti necessari nei confronti degli autori dell’aggressione”. “Apprezziamo la pronta presa di posizione del sindaco e la solidarietà manifestata dall’amministrazione comunale nei confronti della dipendente – aggiunge Fernandez – Riteniamo tuttavia che, alla luce di quanto avvenuto, sia necessario avviare una verifica delle procedure operative e attivare tutti i protocolli e le misure organizzative utili a garantire condizioni di maggiore sicurezza per il personale impegnato in attività particolarmente esposte al contatto diretto con l’utenza. La tutela dell’incolumità dei lavoratori e delle lavoratrici deve rappresentare una priorità assoluta per ogni amministrazione pubblica. Alla collega, formuliamo i più sentiti auguri di una pronta e completa guarigione, con l’auspicio che possa presto tornare alla propria quotidianità e al proprio lavoro in serenità e sicurezza”.