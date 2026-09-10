Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli del territorio intensificati per la stagione estiva a causa del consistente afflusso turistico nella frazione balneare del capoluogo ibleo, i Carabinieri della Compagnia di Ragusa sono intervenuti sul lungomare Andrea Doria per la segnalazione di un individuo in evidente stato di ebbrezza che molestava i passanti. All’arrivo della pattuglia, l’uomo ha rivolto ai militari frasi ingiuriose e minacciose, opponendosi alle procedure di identificazione. Bloccato non senza difficoltà, è stato accompagnato alla Stazione dei Carabinieri di Marina di Ragusa per gli accertamenti e, successivamente, condotto all’ospedale di Ragusa per le verifiche del caso. Si tratta di un 31enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell’ordine, denunciato all’Autorità giudiziaria per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Un episodio analogo si è verificato nel fine settimana appena trascorso a Santa Croce Camerina, dove un 29enne tunisino, già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale e in palese stato di ebbrezza, dopo un alterco per futili motivi con i dipendenti di un supermercato, ha danneggiato parte dell’esercizio commerciale. Giunti sul posto, i militari dell’Arma, mentre tentavano di riportarlo alla calma, sono stati aggrediti dall’uomo, che ha continuato a inveire anche contro il personale del punto vendita. Informata l’Autorità giudiziaria, il 29enne è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e trasferito alla Casa circondariale di Ragusa, a disposizione della magistratura iblea. La posizione dei soggetti coinvolti e il relativo grado di responsabilità saranno valutati in sede giurisdizionale, come previsto dalla legge.