Un appello urgente arriva dalla provincia di Ragusa, dove si cercano tre giovanissimi — Youssef, Ayoub e Yakoub — allontanatisi dalle rispettive famiglie l’8 settembre, tra Vittoria e Contrada Mogli. Le famiglie, disperate, hanno segnalato la scomparsa alle autorità e chiedono la massima collaborazione dei cittadini.

Secondo le prime informazioni, i ragazzi potrebbero essersi spostati con mezzi di trasporto o aver trovato rifugio presso amici o conoscenti. Le forze dell’ordine ricordano che ospitare minorenni per i quali è stata presentata denuncia di scomparsa costituisce reato, e invitano chiunque abbia notizie o avvistamenti a contattare immediatamente il 112 o il numero 388 189 4493.

L’appello, diffuso sui social e rilanciato da numerosi cittadini, punta a favorire una rapida individuazione dei tre giovani. Le ricerche sono in corso e coinvolgono diverse zone della provincia.

In momenti come questo, la collaborazione della comunità diventa fondamentale: ogni segnalazione può essere decisiva per riportare i ragazzi a casa e restituire serenità alle loro famiglie.