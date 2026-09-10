Proseguono a Giarratana le celebrazioni religiose della festa estiva di San Giuseppe, ma il fine settimana alle porte sarà caratterizzato da un programma folcloristico particolarmente ricco, capace di richiamare appassionati, famiglie e curiosi da tutta la provincia.

Il momento più atteso è senza dubbio la quarta edizione della corsa dei carramatti, un evento che negli ultimi anni è diventato simbolo della creatività popolare giarratanese. I carramatti sono giocattoli artigianali siciliani, costruiti con legno, chiodi, fantasia e tradizione: piccoli mezzi che, spinti a mano, sfrecciano lungo le vie principali della “Perla degli Iblei” in una gara che unisce abilità, passione e spirito comunitario. Un appuntamento che, come sottolineano gli organizzatori, “racconta l’identità del paese più di qualsiasi parola”.

Ma il programma non si ferma qui. Sabato 12 e domenica 13 settembre, in piazza 13 ottobre 1902, si terrà la prima edizione della mostra scambio di mezzi d’epoca: auto, moto, accessori, pezzi rari, memorabilia. Un’occasione unica per gli appassionati di motori e collezionismo, che potranno ammirare veicoli storici e confrontarsi con espositori e collezionisti provenienti da tutta la provincia.

La serata di sabato offrirà inoltre un doppio appuntamento in piazza Vittorio Veneto: ore 21, spettacoli di danza a cura di Dance with Me in collaborazione con l’Asd Spazio Libero di Giarratana; a seguire, la serata musicale con il gruppo “Live Music Night”, un viaggio tra emozioni e grandi classici che accompagnerà residenti e visitatori fino a tarda sera. Alle 23, poi, presso la villa comunale, in collaborazione con il centro giovanile, ci sarà la serata musicale “Addio all’estate” animata dal dj Julio Vox con Simone Pelligra e Lorenzo Canuto. La festa estiva di San Giuseppe si conferma così un evento capace di unire devozione, tradizione e intrattenimento, valorizzando la cultura popolare e la vitalità di Giarratana.