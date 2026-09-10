Un pomeriggio di settembre si è trasformato in tragedia lungo la strada della Michelica, alle porte di Modica. Un ragazzo di appena diciassette anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo le 17, in prossimità della curva di contrada Beneventano, nota come “Gigi Olivari”.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, a quanto pare residente a Pozzallo, stava percorrendo la strada in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo proprio mentre stava per svoltare a sinistra. Lo scivolamento sull’asfalto lo avrebbe spinto sulla traiettoria di un’auto che sopraggiungeva in senso opposto, travolgendolo.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto le ambulanze del 118 e l’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il ragazzo è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto (nella foto l’arrivo dell’elisoccorso in zona).

La strada è rimasta chiusa per ore, mentre gli agenti della polizia e i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

La comunità modicana e la comunità pozzallese, sconvolte, si stringono attorno alla famiglia del ragazzo, travolta da un dolore che lascia senza parole.