Un nuovo incendio è divampato mercoledì nella zona di Serra San Bartolo, nel territorio di Vittoria, ma è stato spento rapidamente grazie all’intervento della squadra di pattugliamento del Gruppo Alfa – Regione Sicilia, impegnata in queste settimane in un’intensa attività di monitoraggio del territorio per prevenire e contenere i roghi estivi.

Secondo quanto riportato nel post social, l’incendio si è sviluppato in una delle aree più sensibili dal punto di vista ambientale, già colpita in passato da episodi analoghi. La tempestività della squadra ha evitato che le fiamme potessero estendersi, scongiurando danni alla vegetazione e alle proprietà circostanti.

Serra San Bartolo continua a essere una delle zone più esposte al rischio incendi, complice la presenza di sterpaglie, le alte temperature e il vento che, in questi giorni, favorisce la propagazione dei focolai. L’intervento del Gruppo Alfa conferma l’importanza del pattugliamento costante e della collaborazione tra volontari e istituzioni per garantire la sicurezza del territorio.

Il rogo è stato dunque domato, ma l’allerta resta alta: la stagione estiva non è ancora conclusa e la prevenzione rimane fondamentale per evitare nuovi episodi.