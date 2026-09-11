Momenti di tensione a Comiso per un rogo divampato all’interno di un appartamento in via Palermo, con il focolaio partito dalla cucina. I primi riscontri fanno propendere per un’origine di natura elettrica. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una dal comando di Ragusa e l’altra dal distaccamento di Santa Croce Camerina. La prontezza dei soccorsi ha permesso di circoscrivere le fiamme, impedendo che si propagassero agli altri ambienti della casa.

Il locale interessato ha riportato danni ingenti: il calore sviluppato avrebbe causato il distacco di alcune pignatte del solaio, motivo per cui l’immobile è stato dichiarato inagibile. La residente è stata affidata al personale del 118 e trasferita all’ospedale di Vittoria per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato di Comiso. Le cause precise restano in fase di accertamento, sebbene l’ipotesi principale resti quella di un problema elettrico.