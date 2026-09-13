Modica esce sconfitto per 1-0 dal “Pietro Scollo” contro la Reggina, al termine di una gara nella quale i rossoblù hanno saputo tenere testa a una delle corazzate del campionato.
Una sconfitta che lascia certamente rammarico per le occasioni create, ma anche indicazioni positive per la squadra di mister Filippo Raciti, capace di giocare con personalità e coraggio contro un avversario costruito per puntare ai vertici della classifica.
La prima emozione arriva al 18’, quando Cappello trova la via della rete, ma l’assistente alza la bandierina e la marcatura viene annullata.
La Reggina risponde al 25’ con l’inserimento di Toscano, che di testa non riesce a impattare bene il pallone e facilita l’intervento di Romano.
Due minuti più tardi è ancora il portiere rossoblù a mettersi in evidenza, opponendosi al tentativo di Baggi da buona posizione.
Al 29’ Alma trova il gol con una conclusione dalla distanza, ma l’azione viene fermata per un precedente tocco di mano di Reis.
Il Modica non rinuncia ad attaccare e al 30’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Callegari si ritrova in buona posizione ma conclude sull’esterno della rete.
Due minuti più tardi arriva l’episodio che decide la gara: dopo una situazione di mischia nell’area rossoblù, Girasole trova il pallone giusto e firma lo 0-1.
La reazione del Modica è immediata. Al 33’ Pierce si coordina per una splendida girata sulla quale Lagonigro compie un grande intervento.
Al 40’ ci prova Garufi direttamente su calcio di punizione, ancora respinto dall’estremo difensore amaranto.
Al 42’ una bella azione di Kljajic porta alla conclusione Giardina, ma Lagonigro risponde ancora con una super parata.
Nella ripresa la Reggina va vicinissima al raddoppio al 10’: Romano ferma inizialmente Baggi, poi sulla prosecuzione dell’azione lo stesso giocatore colpisce il palo a porta praticamente sguarnita.
Il Modica continua però a rimanere dentro la partita. Raciti cambia uomini e soluzioni alla ricerca del pareggio e al 20’ un pallone interessante attraversa l’area amaranto senza trovare la deviazione degli attaccanti rossoblù.
Al 31’ è Pierce a costruirsi una grande occasione con una giocata personale: l’attaccante si gira bene e conclude, mancando lo specchio della porta di pochissimo.
I rossoblù aumentano la pressione nel finale e al 43’ arriva l’occasione più grande per l’1-1: Castillo trova una conclusione che sembra ormai destinata in rete, ma Girasole salva praticamente sulla linea negando al Modica un pareggio che, per quanto mostrato sul terreno di gioco, sarebbe stato tutt’altro che immeritato.
Finisce 1-0 per la Reggina. Il Modica non raccoglie punti nel suo esordio casalingo in Serie D, ma lascia il “Pietro Scollo” con la consapevolezza di aver affrontato senza timori una delle formazioni più attrezzate del girone. Una prestazione di carattere, coraggio e orgoglio sulla quale continuare a costruire il proprio percorso.
TABELLINO
MODICA 0-1 REGGINA
MODICA: Romano, Sangare (22’ st Castillo), Callegari, Milazzo (32’ st Fedele), Giardina, Asero (42’ st Dudic), Garufi (36’ st Misseri), Kljajic, Cappello, Pierce, Reinero (15’ st Flores).
Allenatore: Filippo Raciti.
REGGINA: Lagonigro, Fazio, Toscano, Abonckelet (40’ st Porcino), Girasole R., Lancini, Baggi, Acquadro (32’ st Laaribi), Reis (21’ st Jallow), Alma, Rotulo (15’ st Rossetti).
Allenatore: Marco Marchionni.
MARCATORI: 32’ pt Girasole (R).
AMMONITI: Reinero (M), Callegari (M), Milazzo (M), Reis (R), Fazio (R), Lancini (R), Rotulo (R), Girasole (R).