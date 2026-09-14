L’ASP di Ragusa valorizza le competenze e le responsabilità maturate dai dirigenti sanitari già in servizio. Con la delibera n. 1906, adottata domenica, l’Azienda ha infatti attribuito oltre 700 incarichi professionali e gestionali, destinando al relativo trattamento economico risorse per quasi 800 mila euro.

Si conclude così il percorso avviato lo scorso marzo, quando l’Asp aveva approvato la mappatura degli incarichi dirigenziali, aggiornando quella risalente al 2020. Per raccogliere gli elementi necessari alla nuova graduazione, la Direzione aziendale aveva promosso appositi incontri con i direttori delle Unità Operative e dei Dipartimenti, ridisegnando le funzioni dirigenziali dell’area sanità.

Secondo quanto previsto dal contratto nazionale e dal Regolamento aziendale sottoscritto con le organizzazioni sindacali, il sistema prevede l’attribuzione degli incarichi gestionali, cioè quelli riferiti alle Unità Operative Complesse (U.O.C.), Semplici (U.O.S.) e Semplici a valenza dipartimentale (U.O.S.D.); e degli incarichi professionali, articolati nelle diverse fasce previste dalla normativa contrattuale (dagli incarichi professionali iniziali, fino a quelli di altissima professionalità).

L’indennità spettante a ciascun dirigente sarà determinata in base alla tipologia e alla pesatura dell’incarico assegnato.

«Questo provvedimento – dice il Direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago – è un passaggio atteso, che gratifica i professionisti e consente allo stesso tempo di rendere più chiara l’organizzazione dei servizi. Un assetto ben definito ci permette di lavorare meglio, rendere più efficienti le strutture e, soprattutto, offrire servizi sanitari di qualità sempre maggiore ai cittadini. Un ringraziamento va, infine, alle organizzazioni sindacali, che hanno contribuito in modo concreto e costruttivo alla definizione di questo percorso».