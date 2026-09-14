La festa di Maria Santissima Addolorata, patrona principale di Monterosso Almo, continua a regalare emozioni e momenti di intensa partecipazione. Sabato sera la piazza si è tinta di magiche atmosfere per la tradizionale “Cena in Blu”, uno degli appuntamenti più attesi del novenario, che ha trasformato il cuore del paese in un grande salotto di eleganza, convivialità e condivisione. La serata, organizzata con cura e passione, ha visto protagonisti i cittadini e le famiglie che hanno saputo interpretare al meglio lo spirito dell’evento, tra allestimenti curati nei minimi dettagli, outfit raffinati e una contagiosa voglia di stare insieme. Un ringraziamento speciale va ai giudici d’eccezione che hanno impreziosito la “Notte in Blu” con la loro competenza e sensibilità: Vincenzo Occhipinti, stilista e scenografo, che ha saputo cogliere l’eleganza degli abiti e la creatività degli allestimenti, premiando la cura del dettaglio e l’originalità; Stephanie Cabibbo, la “Mastercheffa”, che con la sua raffinatezza ha guidato la valutazione delle mise en place, valorizzando l’armonia delle tavole e la bellezza della presentazione.

Il comitato ha poi rivolto un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato, portando energia, sorrisi e entusiasmo. La Cena in Blu non è solo un evento estetico, ma un momento di comunità, un’occasione per ritrovarsi, condividere un pasto e vivere la magia dello stare insieme. Una serata indimenticabile che ha confermato, ancora una volta, la forza e la bellezza delle tradizioni monterossane.

La giornata di ieri, domenica 13 settembre, è stata dedicata alla Giornata Missionaria: in serata la celebrazione eucaristica presieduta da don Sebastiano Amato, missionario in Congo, ha portato testimonianze di fede e solidarietà dalle terre di missione. A seguire, spazio allo sport con il 4° Memorial Paolo Tavano – Urban Trail a staffetta lungo le vie dell’antico borgo, e alle 22.00 la scalinata della chiesa Madre si è animata con lo spettacolo musicale in collaborazione con Turi Minardi e la tradizionale degustazione di panini con la salsiccia sul sagrato.

Oggi, lunedì 14 settembre, le celebrazioni proseguono con la festa liturgica dell’Esaltazione della Croce: alle 19,30, celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Mallia, in memoria dei defunti dell’anno; alle 20,30, Via Crucis per le vie Archimede, Nando Agnini, Roma e chiesa Madre; alle 20,45, in piazza Sant’Antonio, la 5ª edizione del Torneo di Calcio Balilla umano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Domani, martedì 15 settembre sarà invece il giorno della solennità liturgica dell’Addolorata, con momenti di preghiera e devozione. Alle 10, celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Giaquinta, dedicata agli ammalati; alle 19,30, celebrazione presieduta dall’arciprete don Innocenzo Mascali e accensione della lampada votiva alla Santa Patrona da parte del sindaco di Licodia Eubea, Santo Randone; alle 20,30, ancora in piazza Sant’Antonio, proseguirà il torneo di calcio balilla umano, simbolo di aggregazione e divertimento per grandi e piccoli. La festa dell’Addolorata continua dunque a intrecciare fede, tradizione e comunità, regalando a Monterosso Almo giorni di intensa partecipazione e orgoglio collettivo.