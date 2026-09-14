La polizia di Stato di Modica ha deferito in stato di libertà un 22enne con l’accusa di accensioni ed esplosioni pericolose e di fabbricazione o accensione di fuochi artificiali. Secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato di Ps di Modica, il giovane avrebbe fatto esplodere materiale pirotecnico senza le prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza.

È emerso, inoltre, che il 22enne era privo della licenza da “fuochino”, l’abilitazione necessaria per la gestione e l’innesco in condizioni di sicurezza dei fuochi d’artificio. L’intervento si inserisce nell’ambito dell’intensa attività di prevenzione e controllo messa in atto dalla Polizia di Stato per tutelare l’incolumità pubblica. L’uso estemporaneo e non autorizzato di artifici pirotecnici costituisce, infatti, un serio pericolo per le persone e per la sicurezza urbana.