Sono stati ritrovati a Milano i tre minorenni scomparsi l’8 settembre tra Scoglitti e Marina di Acate, in contrada Mogli. Dopo giorni di apprensione e ricerche coordinate dai carabinieri di Ragusa, la vicenda si è conclusa positivamente: Youssef, Ayoub e Yakoub si sono presentati spontaneamente al comando della Polizia locale di Milano Duomo, dichiarando di essersi allontanati volontariamente da casa.

Le famiglie avevano denunciato la scomparsa il 10 settembre, e nei giorni successivi gli appelli per ritrovare i ragazzi avevano mobilitato l’intera comunità, con segnalazioni e avvistamenti raccolti al numero 112. Le ricerche si erano estese a diverse zone della provincia di Ragusa, nel tentativo di ricostruire gli spostamenti dei tre giovani.

Secondo quanto ricostruito, i ragazzi avrebbero attraversato la penisola in treno o con altri mezzi fino a raggiungere Milano, dove hanno deciso di rivolgersi alle autorità. I carabinieri hanno immediatamente informato le famiglie e avviato le procedure per il rientro in Sicilia.

La storia, che aveva destato forte preoccupazione tra parenti e cittadini, si chiude dunque con un lieto fine: Youssef, Ayoub e Yakoub stanno bene e presto potranno riabbracciare i propri cari.