La polizia locale municipale di Vittoria ha effettuato un’operazione a largo raggio e ha rinvenuto un furgone rubato circa sei mesi fa. Il veicolo è stato trovato nei pressi della stazione ferroviaria di Vittoria.

Una pattuglia automontata del nucleo operativo radiomobile ha provveduto al rinvenimento e alla consegna del mezzo al legittimo proprietario. Il furgone sarebbe stato forse predisposto per essere utilizzato in un furto a un bancomat e sarebbe potuto risultare pronto all’uso per qualche azione predatoria di reati contro il patrimonio nel territorio limitrofo (foto Assenza).