Un’auto si è ribaltata poco dopo la mezzanotte del 15 settembre lungo la strada che collega Ragusa a Marina di Ragusa, in un tratto molto frequentato e già noto per la sua pericolosità. L’incidente è avvenuto subito dopo il cinema e i distributori di carburante, in una zona dove la carreggiata si restringe e la visibilità può risultare ridotta nelle ore notturne.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause che restano ancora da chiarire. L’auto si è capovolta finendo di traverso sulla strada, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha prestato assistenza al conducente, rimasto ferito ma cosciente. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità, bloccata in entrambi i sensi di marcia per il tempo necessario a mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo incidentato.

La dinamica esatta è ora al vaglio degli investigatori, che stanno valutando diversi elementi: velocità, condizioni dell’asfalto, eventuali distrazioni o problemi tecnici. Solo gli accertamenti permetteranno di stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo.

Un episodio che riporta l’attenzione sulla sicurezza della Ragusa–Marina, una delle arterie più trafficate del territorio, soprattutto nelle ore serali e notturne.