Momenti di paura questa mattina nel cuore di Modica, lungo Corso Umberto, dove un incidente autonomo ha interrotto la quiete del centro cittadino. Un’Audi, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente sbandato finendo contro un’auto parcheggiata lungo la via.

Secondo le prime ipotesi, il conducente potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, perdendo il controllo del mezzo e impattando violentemente contro la vettura in sosta. L’urto ha richiamato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno assistito alle concitate fasi dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure agli occupanti dell’Audi. Entrambi sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore per gli accertamenti e le cure necessarie.

La Polizia Locale ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre il traffico lungo Corso Umberto ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nel centro storico, dove la combinazione di traffico intenso e spazi ridotti può trasformare un malore o una distrazione in un momento di grande rischio.