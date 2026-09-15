Modica piange la scomparsa di Daniela Gintoli. Aveva 56 anni. Lascia il marito e un figlio. I funerali saranno celebrati giovedì 17 settembre alle 10 nella chiesa di Sant’Elena. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Modica piange la scomparsa di Daniela Gintoli. Aveva 56 anni. Lascia il marito e un figlio. I funerali saranno celebrati giovedì 17 settembre alle 10 nella chiesa di Sant’Elena. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
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