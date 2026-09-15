Pomeriggio di tensione oggi a Ragusa, lungo la Strada Provinciale 60 in direzione Santa Croce Camerina, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva il tratto di uscita dalla città. Le fiamme, divampate per cause ancora da chiarire, hanno rapidamente avvolto il veicolo, creando apprensione tra gli automobilisti in transito (foto Assenza).

Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe notato del fumo provenire dal cofano pochi istanti prima che l’auto venisse avvolta dal rogo. Immediata la richiesta di aiuto e l’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altri mezzi o alla vegetazione circostante. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

La strada ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di spegnimento e la rimozione del veicolo, mentre gli investigatori stanno verificando se l’incendio sia stato causato da un guasto improvviso o da altre circostanze tecniche.

Un episodio che riporta l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi e sull’importanza dei controlli periodici, soprattutto nei mesi più caldi, quando le alte temperature possono favorire surriscaldamenti e malfunzionamenti.