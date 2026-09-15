Il 18 settembre, alle ore 11, nei saloni di rappresentanza della Prefettura di Ragusa, si terrà la cerimonia di consegna delle “Medaglie d’Onore”. Le alte onorificenze, attribuite dal Presidente della Repubblica con decreto del 25 giugno 2026, saranno conferite alla memoria di tredici militari modicani, vittime di deportazione e internamento nei lager nazisti durante la Seconda guerra mondiale. L’evento, fortemente voluto dal prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, nasce con l’obiettivo di custodire e trasmettere la memoria, rendendo omaggio a chi subì la persecuzione affinché il loro sacrificio resti un monito per le generazioni future.

Alla base di questo significativo risultato istituzionale vi è l’impegno degli studenti delle quinte classi dell’IIS “G. Galilei – T. Campailla” di Modica. Spinti dal desiderio di far luce sulle vicende dei propri avi, i ragazzi hanno condotto un rigoroso lavoro di ricerca storica, ricomponendo tasselli di biografie dimenticate che tornano oggi a essere patrimonio della comunità. Il percorso è stato possibile grazie al sostegno del dirigente scolastico dell’istituto e al coordinamento della docente referente d’area. L’iniziativa intende non solo preservare il ricordo del passato, ma soprattutto consolidare nella cultura civica, in particolare tra i giovani, un rifiuto netto e incondizionato di ogni forma di violenza e sopraffazione dell’uomo sull’uomo.