La città di Ragusa si prepara ad accogliere la 51ª edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea (Fam), in programma dal 25 al 27 settembre 2026 in via prof. Vincenzo Malfitano, nella stessa location che lo scorso anno ha riservato grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per la cornice di organizzatori, espositori e pubblico.

L’evento è promosso dal Consorzio Interprovinciale Allevatori di Ragusa, con il sostegno della Regione Siciliana, assessorato dell’Agricoltura, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale, della Camera di Commercio del Sud est Sicilia, dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia e dell’istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia Adelmo Mirri.

Oltre 200 capi animali tra bovini ed equini, più di 250 espositori, 20.000 visitatori attesi: numeri che confermano la Fam come uno degli appuntamenti più importanti del settore agricolo, zootecnico e agroalimentare del Mediterraneo. Dimostrazioni dal vivo, focus su sostenibilità e innovazione, prodotti tipici e tradizioni locali saranno al centro di tre giornate dedicate alle imprese, agli allevatori, ai produttori e alle famiglie, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro e la passione che animano il comparto agroalimentare siciliano.

La 51ª edizione rappresenta un traguardo significativo: oltre mezzo secolo di storia che racconta l’evoluzione dell’agricoltura e della zootecnia nel territorio ibleo, mantenendo intatto lo spirito originario di incontro, scambio e crescita. La Fam continua a proporsi, dunque, come un punto di riferimento per chi crede nella qualità, nella tradizione e nell’innovazione come motori di sviluppo sostenibile.