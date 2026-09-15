Ancora un episodio di violenza urbana scuote la città di Vittoria, dove nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno preso di mira un noto negozio di articoli da regalo e oggettistica di alto valore, situato all’angolo tra via Bixio e via Senia, nel cuore del centro cittadino.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero agito con estrema determinazione: armati di mazze pesanti, hanno colpito ripetutamente la vetrina blindata dell’attività fino a frantumarla, riuscendo così a entrare nei locali e a impossessarsi di diversi oggetti di pregio. Dopo il colpo, si sono dileguati rapidamente nel buio delle vie limitrofe (foto Assenza).

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica e risalire ai responsabili.

L’episodio riaccende la preoccupazione tra residenti e commercianti, già provati da una serie di furti e spaccate che negli ultimi mesi hanno colpito il centro cittadino. Un fenomeno che continua a minare il senso di sicurezza della comunità e a danneggiare le attività economiche locali.

Molti esercenti chiedono ora un rafforzamento dei controlli notturni e un piano di sicurezza più incisivo per contrastare una microcriminalità che, a Vittoria, sembra non conoscere tregua.