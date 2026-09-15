Momenti di forte apprensione questa mattina a Vittoria, dove un bambino di circa sei anni si era smarrito, generando preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine. Il piccolo, che non parlava e non era in grado di fornire il proprio cognome, è stato accolto presso la stazione dei Carabinieri, dove è rimasto al sicuro fino all’arrivo dei familiari (foto Assenza).

L’allarme era scattato nelle prime ore della mattina, quando il bambino è stato notato da alcuni passanti in evidente stato di smarrimento. Impossibilitato a comunicare la propria identità, è stato accompagnato dai Carabinieri che hanno immediatamente avviato le procedure per rintracciare i genitori, diffondendo anche un appello rivolto a chiunque fosse a conoscenza di una famiglia alla ricerca di un minore.

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi: alle 12:20, il bambino è stato felicemente riconsegnato ai genitori, che hanno potuto riabbracciarlo dopo ore di angoscia.

L’episodio, pur risolto con un lieto fine, ha richiamato l’attenzione della comunità sull’importanza della vigilanza e della tempestività nelle segnalazioni. Fondamentale l’intervento dei Carabinieri, che hanno garantito assistenza e sicurezza al piccolo fino al ricongiungimento con la famiglia.