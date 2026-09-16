Aveva appena 37 anni Rosario Livatino quando, il 21 settembre 1990, fu assassinato mentre, senza scorta, si recava al Tribunale di Agrigento. A trentasei anni di distanza, la sua memoria sarà onorata nel modo più concreto: con una donazione di sangue. Lunedì 21 settembre, dalle 7.30, la sede AVIS di Modica, all’interno dell’Ospedale Maggiore, ospiterà una raccolta straordinaria dedicata al magistrato. L’iniziativa rientra nel progetto “Capaci di Donare”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e da AVIS Regionale con il supporto dell’Assessorato della Salute, che scandisce l’anno con tre appuntamenti legati a ricorrenze simboliche della lotta alle mafie: il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci; il 19 luglio, anniversario della strage di Via D’Amelio; e il 21 settembre, data dell’omicidio del giudice Rosario Livatino.

Nato dalla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il progetto affida alle nuove generazioni un ruolo decisivo nella custodia e nella trasmissione della memoria. Per AVIS Modica, il 21 settembre è la giornata più vicina al mondo giovanile: Livatino, ucciso a soli 37 anni e ricordato come il “Giudice Ragazzino” per la giovane età e l’irreprensibile rigore morale, incarna un modello di servizio allo Stato fino al sacrificio della vita. Da qui l’invito speciale ai neomaggiorenni e, più in generale, a tutti i giovani adulti, affinché la donazione diventi anche occasione di riflessione sul valore della legalità e dell’impegno civico. “‘Il sangue si dona, non si versa’ è un messaggio che quest’anno ha assunto un significato profondo – ha dichiarato il direttivo di AVIS Modica – La figura del giudice Livatino, il “Giudice Ragazzino”, è un esempio luminoso per le nuove generazioni: dedicare a lui questa giornata significa unire la memoria di chi ha servito lo Stato fino al sacrificio estremo al gesto concreto della donazione, che è a sua volta un atto di responsabilità e di cittadinanza attiva. Invitiamo tutta la comunità modicana, e in particolare i più giovani, a partecipare numerosi”. Appuntamento fissato per lunedì 21 settembre, dalle 7.30, presso la sede AVIS Modica.