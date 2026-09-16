Si terrà domani, giovedì 17 settembre, dalle 16 alle 19, presso la sala conferenze Giovanni Di Blasi della sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, l’incontro dal titolo “La tutela del patrimonio aziendale e la gestione dei rischi: nuovi obblighi e opportunità per il commercialista”. L’evento, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Ragusa in collaborazione con Credem Banca, sarà un momento di approfondimento dedicato ai professionisti del settore, con focus sulle nuove responsabilità e sulle strategie di protezione del patrimonio aziendale.

Apriranno i lavori il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia (nella foto), e Maria Lorefice, Area Leader Retail Sicilia di Credem. Seguiranno gli interventi di Giovanni Burrafato, presidente della commissione Controllo gestione e internazionalizzazione dell’Ordine, Giovanni Liberatore, responsabile Piccoli operatori Eeonomici, Giovanni Corti della direzione CredemVita e Simone Blanco della direzione CredemAssicurazione.

Tra i temi affrontati: la protezione dai danni diretti e indiretti, gli eventi catastrofali, la responsabilità degli amministratori e dei soci, il cyber risk, la figura del key man e il passaggio generazionale. Prevista anche una simulazione di intervista tramite questionario “Protection” e l’analisi di casi studio reali. L’incontro riconosce tre crediti formativi per i partecipanti. Il presidente Michelangelo Aurnia sottolinea l’importanza dell’appuntamento: “La tutela del patrimonio aziendale e la gestione del rischio sono oggi temi centrali per la professione. Il commercialista non è più solo un consulente contabile, ma un punto di riferimento strategico per la continuità e la sicurezza delle imprese. Con questo incontro vogliamo offrire strumenti concreti e aggiornati per affrontare le nuove sfide del mercato”.