Dal 25 al 27 settembre 2026, Ragusa ospiterà la 51ª edizione della Fiera agroalimentare Mediterranea (Fam), appuntamento storico dedicato alle eccellenze dell’agricoltura, della zootecnia e dell’agroalimentare siciliano. La manifestazione, organizzata dal Consorzio interprovinciale allevatori di Ragusa, si terrà in via prof. Vincenzo Malfitano e rappresenta da oltre mezzo secolo un punto di riferimento per imprese, allevatori e famiglie, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro, la tradizione e l’innovazione del comparto agricolo mediterraneo.

Tra le aree più attese della Fiera, spicca quella dedicata agli spettacoli equestri, diretta da Maria Purità, responsabile dell’Asd Spettacoli Equestri Maria Purità, che curerà un ricco programma di esibizioni e animazioni. Ecco il programma dell’area equestre. Venerdì 25 settembre alle 11 animazioni in onore dell’inaugurazione della Fiera; sabato 26 settembre alle 10 animazioni e presentazioni cavalli; alle 19 Gran Galà equestre, ospite d’onore il maestro Claudio Fonti. Domenica 27 settembre alle 10 Talent Fam; alle 11 presentazione carretti siciliani; alle 12 show cavalli americani; alle 16 Gran Galà Equestre conclusivo. Maria Purità ha sottolineato il valore culturale e simbolico di questa sezione: “Gli spettacoli equestri rappresentano la fusione tra tradizione e passione. Il cavallo è parte integrante della nostra storia rurale e della cultura siciliana. Con questi eventi vogliamo celebrare la bellezza, la forza e l’eleganza di un animale che da sempre accompagna il lavoro e la vita dell’uomo”.

La Fiera agroalimentare mediterranea si conferma così non solo come vetrina economica e produttiva, ma anche come spazio di incontro tra cultura, spettacolo e territorio. Tre giornate di esposizioni, dimostrazioni e intrattenimento che faranno di Ragusa il cuore pulsante dell’agroalimentare e delle tradizioni siciliane.