Un intervento sanitario d’urgenza, complesso e tempestivo, ha consentito martedì scorso il trasferimento di un paziente in condizioni critiche dall’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica al “Niguarda” di Milano. L’operazione, disposta dalla Prefettura di Ragusa su richiesta e con il supporto dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione del presidio modicano, è stata effettuata grazie a un velivolo dell’Aeronautica Militare decollato dall’aeroporto di Comiso. L’uomo era stato sottoposto in precedenza a un intervento di cardiochirurgia presso la struttura milanese e, dopo il rientro a domicilio, il quadro clinico si era deteriorato fino a richiedere il ricovero in Rianimazione a Modica. A seguito di un confronto diretto tra gli specialisti modicani e i colleghi del Niguarda, l’équipe ha attivato le procedure necessarie al trasferimento, curandone in modo puntuale sia gli aspetti clinici sia quelli logistici.

Il coordinamento della Prefettura ha reso possibile la rapida programmazione del volo militare, mentre l’assistenza durante il tragitto è stata garantita senza soluzione di continuità da un dirigente medico e dal coordinatore infermieristico della Terapia intensiva, che hanno accompagnato il paziente fino alla presa in carico da parte della Cardiochirurgia del nosocomio lombardo. La direzione strategica dell’Asp ha espresso un sentito ringraziamento alla Prefettura per la collaborazione e al personale della Rianimazione, sottolineando come sinergia e professionalità abbiano permesso di gestire con esito positivo una situazione clinica di elevata complessità.