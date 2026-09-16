Un grave episodio di vandalismo si è verificato al cimitero di contrada Cappellaris, a Vittoria, dove ignoti hanno danneggiato diverse tombe nel tentativo di rubare vasi di fiori in rame. Un’azione rapida e silenziosa, consumata verosimilmente nelle ore notturne, che ha lasciato segni evidenti sulle lapidi e un forte senso di indignazione tra gli operatori e i cittadini.

A sventare il furto è stato un addetto ai lavori, impegnato in un giro di controllo. L’uomo ha notato un’anomala concentrazione di vasi nascosti nella parte nuova del cimitero: erano stati accumulati e pronti per essere portati via, segno che i responsabili avevano già completato parte del raid.

L’operatore ha immediatamente avvisato il comandante della Polizia Locale, Alessandro Basile, che ha inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti hanno recuperato l’intera refurtiva e l’hanno trasferita in un luogo sicuro, sottraendola definitivamente ai ladri.

Il comandante Basile ha espresso una condanna netta dell’accaduto, definendo il gesto «turpe e inqualificabile» e assicurando che la Polizia Locale farà piena luce sull’episodio:

«Sicuramente riusciremo a fare luce su questo turpe e inqualificabile episodio e lo denunceremo».

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del raid sacrilego, un atto che colpisce non solo il patrimonio comunale ma anche la sensibilità delle famiglie che hanno i propri cari sepolti nel cimitero.