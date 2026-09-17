Sventato nella notte un furto di cavi elettrici all’interno di un impianto fotovoltaico in contrada Donnadolce, a Comiso. L’intervento decisivo è stato effettuato dalle guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria.

Durante un giro di ispezione, le guardie hanno sorpreso i malviventi mentre erano in azione. Vistisi scoperti, i ladri sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra la vegetazione e l’oscurità dei terreni circostanti.

Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi del caso. La zona di Comiso continua a essere bersaglio di furti, in particolare ai danni delle strutture per le

energie rinnovabili. L’episodio dimostra tuttavia l’efficacia della cooperazione tra vigilanza privata e forze dell’ordine, rafforzata dal protocollo “Mille occhi sulla città”, promosso dal Comune di Comiso in sinergia con la Prefettura di Ragusa.