La SuperConveniente Virtus Ragusa riabbraccia Andrea Sorrentino. Il legame, interrotto nel 2024 dopo la storica promozione in B Nazionale, rifiorisce alla vigilia della nuova stagione. La guardia, classe ’90, sarà a tutti gli effetti un giocatore della Virtus e questo pomeriggio prenderà parte all’amichevole di Agrigento, contro la Fortitudo.

Per Sorrentino si tratta di un ritorno a casa. Andrea rappresenta uno dei giocatori che più hanno incarnato negli ultimi anni l’identità virtussina, dentro e fuori dal campo. Il rapporto con la società si era interrotto due estati fa, subito dopo il salto di categoria, quando alcuni impegni personali erano risultati inconciliabili con le esigenze del nuovo campionato. Oggi le strade tornano a incrociarsi.

«Andrea è prima di tutto una bandiera della Virtus – sottolinea coach Gianni Recupido –. È stato il capitano della squadra che ha conquistato l’ultima promozione e conosce profondamente questo ambiente, i suoi valori e quello che significa indossare questa maglia. Ma il suo ritorno non ha soltanto un valore affettivo. Parliamo di un giocatore di talento, esperienza, personalità, capace di leggere i momenti importanti delle partite. La sua presenza ci permette di allungare le rotazioni e di avere un’opzione in più sugli esterni. Andrea sa stare in campo, conosce il gioco e può essere un riferimento prezioso anche per i ragazzi più giovani».

Sorrentino, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Meerkat Scicli (l’ultima in C regionale), è stato aggregato alla squadra di coach Recupido già durante la preparazione. Dopo settimane di lavoro insieme al gruppo, dunque, il ritorno diventa ufficiale. “E’ stata una piacevole sorpresa, qualcosa che né io né la società avevamo messo in conto – sono le prime parole di Andrea Sorrentino –. Entro in punta di piedi in una squadra che ha mantenuto lo zoccolo duro dello scorso anno e che ha fatto tanto bene. Metto a disposizione tutta la mia esperienza”.